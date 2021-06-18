В мире от COVID-19 умерли более 4 миллионов человек

Количество летальных случаев в результате COVID-19 перевалило за 4 миллиона. Большое количество смертей связано со штаммом Дельта – “индийской” разновидностью коронавируса, пишут международные СМИ.

По подсчетам экспертов, планка в 2 млн была достигнута более чем за год, тогда как следующие 2 млн человек скончались за 166 дней.

Более половины летальных инцидентов приходится на такие страны, как США, Бразилия, Индия, Россия и Мексика. В то же время в Перу, Венгрии, Боснии, Чехии и Гибралтаре зафиксирована самая высокая смертность в соотношении с количеством жителей.

В данный момент больше всего от коронавируса страдают страны Латинской Америки – 43 из 100 случаев заражения в мире регистрируются именно там. Рейтинг по количеству смертей на душу населения за последнюю неделю возглавляют страны именно этого региона.

Также наблюдается неравность в распределении вакцин: богатые страны вроде США и Британии запасаются препаратами, обеспечивая резерв, тогда как бедные страны Африки, Латинской и Южной Америки не могут привить даже наиболее уязвимые группы населения.