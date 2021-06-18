Петицию об увольнении Татарова подписал "Джо Байден"

Петицию за увольнение заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подписал пользователь с именем "Джо Байден". Об этом заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, сообщает Украинская правда.

Неизвестно, действительно ли существует гражданин с такой фамилией. В то же время это может свидетельствовать о фальсификации процесса сбора подписей. Речь идет о том, что кто-то мог вмешиваться в этот процесс, что ставит под вопрос его законность.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Автор петиции, Виталий Шабунин, обвинил в фальсификации Офис президента. Он также уже подал заявление на имя генпрокурора о совершении уголовного преступления касательно незаконного вмешательства Татарова в работу технических средств.

Петицию об увольнении заместителя Ермака подали 26 марта. Сейчас собрано почти 25 тысяч подписей. До конца сбора осталось 9 дней. Чтобы президент отреагировал на петицию, необходимо собрать 25 тысяч подписей.