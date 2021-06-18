Экс-чемпион поделился мнением о бое Усик - Джошуа
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о поединке между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинским супертяжеловесом Александром Усиком, сообщает 24 Канал.
Гвоздик в интервью заявил, что Усик не сможет стать сильнее Джошуа.
"Мне сложно сказать, смогут ли команды Усика и Джошуа договорится, ведь я не понимаю, как ведутся переговоры. Я только читаю в СМИ. Туда вытекает или большое количество дерьма, или то, что нам позволяют слышать. Какова ситуация на самом деле, я не знаю", – начал Гвоздик.
"Усик – нежелательный оппонент для команды Джошуа. Не с той позиции, что он сейчас обыграет их или перевернет. А с той позиции, что это можно не так дорого продать. Это мое личное мнение. Именно по бою сложно сказать. Я знаю, что Саня сильно налегает на то, чтобы набирать вес и становиться сильнее. Но здесь ситуация такая: главное, чтобы Саня не поверил, что он станет сильным. Сильнее Джошуа он никогда не станет в этой жизни,", – заявил он.
Однако, Александр Гвоздик верит, что Усик все же сможет преодолеть Джошуа.
"Думаю, что Усик может выиграть у Джошуа. С Уайлдером или Фьюри я вижу историю труднее. Мы говорим о стиле. Это не значит, что Джошуа слабее Уайлдера. Мне кажется, что с ним Сане было бы сложнее", – подытожил экс-боксер.
Что известно о бое Джошуа – Усик
- Джошуа и Усик предыдущие бои провели в конце 2020 года. Сначала Усик вышел на ринг в октябре и победил Дерека Чисору.
- Зато Джошуа в декабре нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы.
- Усик получил возможность встретиться с Джошуа благодаря тому, что Деонтей Уайлдер выиграл суд против Тайсона Фьюри. Чемпиона WBC обязали провести бой с Уайлдером.
- Поэтому Фьюри и Джошуа не могут встретиться в следующем поединке. Поединок Уайлдер – Фьюри пройдет 24 июля.