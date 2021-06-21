Три рецепта для самых сочных овощей на костре

В сезон самых сочных и самых вкусных овощей их нужно использовать по полной. Кроме оригинальных летних салатов, они могут стать одним из главных блюд на пикнике. Главное – выбирать неиспорченные, а свежие и сочные овощи. Ниже найдете 3 рецепта для овощей, которые можно приготовить на открытом огне, сообщает Сегодня.

Овощи гриль на костре

Ингредиенты:

2 маленьких молодых кабачка или цуккини

2 помидора

1 баклажан

Соль, молотый перец

Зелень

Оливковое масло

2 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

Все овощи хорошо помыть. Нарезать на кружочки толщиной 5 мм. Сбрызнуть кабачки, баклажаны и помидоры оливковым маслом. Обжарить их на решетке разогретого гриля с двух сторон до готовности. Переложить овощи гриль на тарелку. Посолить и поперчить, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Украсить зеленью и подавать.

Овощи гриль: рецепт на мангале

Ингредиенты:

1 цуккини или кабачок

1 болгарский перец

150 г грибов

1 луковица

8 томатов коктейльных

1 чили

1/3 стакана оливкового масла

1/6 стакана яблочного уксуса

30 мл бальзамического уксуса

2-4 ст. л. соевого соуса

4-5 зубчиков чеснока

Несколько веточек кинзы или петрушки

1 ч. л. молотой паприки

Черный молотый перец

Орегано

Способ приготовления:

Овощи и грибы нарезать крупными кусками. Выложить на слегка смазанный гриль и жарить до готовности. Чеснок очистить и раздавить. Чили мелко нарезать. Смешать масло, оба уксуса, соевый соус, паприку, черный перец орегано, чили и чеснок. Сложить овощи и грибы в миску, залить маринадом, тщательно перемешать, Добавить измельченную зелень и подавать к столу. При желании можно добавить сыр – фету или моцареллу.

Запеченные овощи на костре

Ингредиенты:

1 кг овощей на ваш вкус (баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны)

2 ст. л. соевого соуса

100 мл оливкового масла

2 зубчика чеснока

1 ст. л. белого винного уксуса

1 ст. л. сушеного тмина или орегано

Способ приготовления: