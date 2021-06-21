Три рецепта для самых сочных овощей на костре

Три рецепта для самых сочных овощей на костре

В сезон самых сочных и самых вкусных овощей их нужно использовать по полной. Кроме оригинальных летних салатов, они могут стать одним из главных блюд на пикнике. Главное – выбирать неиспорченные, а свежие и сочные овощи. Ниже найдете 3 рецепта для овощей, которые можно приготовить на открытом огне, сообщает Сегодня.

Овощи гриль на костре

Ингредиенты:

  • 2 маленьких молодых кабачка или цуккини
  • 2 помидора
  • 1 баклажан
  • Соль, молотый перец
  • Зелень
  • Оливковое масло
  • 2 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Все овощи хорошо помыть. Нарезать на кружочки толщиной 5 мм.
  2. Сбрызнуть кабачки, баклажаны и помидоры оливковым маслом. Обжарить их на решетке разогретого гриля с двух сторон до готовности.
  3. Переложить овощи гриль на тарелку. Посолить и поперчить, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Украсить зеленью и подавать.
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Овощи гриль: рецепт на мангале

Ингредиенты:

  • 1 цуккини или кабачок
  • 1 болгарский перец
  • 150 г грибов
  • 1 луковица
  • 8 томатов коктейльных
  • 1 чили
  • 1/3 стакана оливкового масла
  • 1/6 стакана яблочного уксуса
  • 30 мл бальзамического уксуса
  • 2-4 ст. л. соевого соуса
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • Несколько веточек кинзы или петрушки
  • 1 ч. л. молотой паприки
  • Черный молотый перец
  • Орегано

Способ приготовления:

  1. Овощи и грибы нарезать крупными кусками. Выложить на слегка смазанный гриль и жарить до готовности.
  2. Чеснок очистить и раздавить. Чили мелко нарезать.
  3. Смешать масло, оба уксуса, соевый соус, паприку, черный перец орегано, чили и чеснок.
  4. Сложить овощи и грибы в миску, залить маринадом, тщательно перемешать, Добавить измельченную зелень и подавать к столу.
  5. При желании можно добавить сыр – фету или моцареллу.

Запеченные овощи на костре

Ингредиенты:

  • 1 кг овощей на ваш вкус (баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны)
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 100 мл оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. белого винного уксуса
  • 1 ст. л. сушеного тмина или орегано

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для маринада.
  2. Баклажаны и цуккини разрезать вдоль и сделать на мякоти насечки крест-накрест, чтобы получился рисунок из ромбиков.
  3. Перцы нарезать вдоль, полосками шириной 1,5-2 см.
  4. У шампиньонов отделить шляпку от ножки.
  5. Залить овощи маринадом и оставить на 1,5-2 часа.
  6. Готовить на решетке до тех пор, пока они не станут мягкими (10-20 минут), при необходимости смазывая маринадом. В процессе готовки овощи перевернуть.
  7. Перед подачей овощи также можно смазать маринадом.

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