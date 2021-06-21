Три рецепта для самых сочных овощей на костре
В сезон самых сочных и самых вкусных овощей их нужно использовать по полной. Кроме оригинальных летних салатов, они могут стать одним из главных блюд на пикнике. Главное – выбирать неиспорченные, а свежие и сочные овощи. Ниже найдете 3 рецепта для овощей, которые можно приготовить на открытом огне, сообщает Сегодня.
Овощи гриль на костре
Ингредиенты:
- 2 маленьких молодых кабачка или цуккини
- 2 помидора
- 1 баклажан
- Соль, молотый перец
- Зелень
- Оливковое масло
- 2 ч. л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Все овощи хорошо помыть. Нарезать на кружочки толщиной 5 мм.
- Сбрызнуть кабачки, баклажаны и помидоры оливковым маслом. Обжарить их на решетке разогретого гриля с двух сторон до готовности.
- Переложить овощи гриль на тарелку. Посолить и поперчить, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Украсить зеленью и подавать.
Овощи гриль: рецепт на мангале
Ингредиенты:
- 1 цуккини или кабачок
- 1 болгарский перец
- 150 г грибов
- 1 луковица
- 8 томатов коктейльных
- 1 чили
- 1/3 стакана оливкового масла
- 1/6 стакана яблочного уксуса
- 30 мл бальзамического уксуса
- 2-4 ст. л. соевого соуса
- 4-5 зубчиков чеснока
- Несколько веточек кинзы или петрушки
- 1 ч. л. молотой паприки
- Черный молотый перец
- Орегано
Способ приготовления:
- Овощи и грибы нарезать крупными кусками. Выложить на слегка смазанный гриль и жарить до готовности.
- Чеснок очистить и раздавить. Чили мелко нарезать.
- Смешать масло, оба уксуса, соевый соус, паприку, черный перец орегано, чили и чеснок.
- Сложить овощи и грибы в миску, залить маринадом, тщательно перемешать, Добавить измельченную зелень и подавать к столу.
- При желании можно добавить сыр – фету или моцареллу.
Запеченные овощи на костре
Ингредиенты:
- 1 кг овощей на ваш вкус (баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны)
- 2 ст. л. соевого соуса
- 100 мл оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. белого винного уксуса
- 1 ст. л. сушеного тмина или орегано
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Баклажаны и цуккини разрезать вдоль и сделать на мякоти насечки крест-накрест, чтобы получился рисунок из ромбиков.
- Перцы нарезать вдоль, полосками шириной 1,5-2 см.
- У шампиньонов отделить шляпку от ножки.
- Залить овощи маринадом и оставить на 1,5-2 часа.
- Готовить на решетке до тех пор, пока они не станут мягкими (10-20 минут), при необходимости смазывая маринадом. В процессе готовки овощи перевернуть.
- Перед подачей овощи также можно смазать маринадом.