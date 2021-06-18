Данилов объяснил, почему ВСУ не идут в наступление на Донбасс

Украинская армия способна освободить временно неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, но не делает это из-за потенциально больших человеческих жертв, ﻿заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Деловая столица.

"Можем ли мы взять (оккупированные города — прим. ред.)? Да, можем. Может быть, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек? Кто за это будет нести ответственность?" — подчеркнул Данилов.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал единственное условие, при котором Украина пойдет в наступление на Донбассе: если Украине навяжут соответствующий сценарий россияне.