Toyota Hilux испытали на прочность, сбросив с высоты 3 км

Независимое испытание автомобиля провели авторы одного из YouTube-каналов, сообщает Автоцентр.

Владельцы канала WhistlinDiesel решили проверить японский пикап Toyota Hilux на прочность, сбросив на землю с вертолета. При этом высота полета каждый раз должна была быть разной, начиная от 150 метров и заканчивая 3000 м. Посмотреть, что из этого вышло, можно на видео ниже.

После падения с высоты в 150 метров пикап уже выглядел не очень хорошо. В результате удара о землю колеса стали ближе друг к другу, что свидетельствует о повреждениях рамы. Возможности проверить работу двигателя на этом этапе у испытателей не было, поскольку аренда вертолета, по словам авторов идеи, стоит 100 000 долларов за минуту. Значит, нужно спешить.

Тойоту сразу же прикрепляют к тросу и поднимают на высоту 3 километров. В результате второй попытки автомобиль падает, а после начинает вращаться с огромной скоростью. Установленная в салоне камера не справляется, картинка становится размытой, но все же видно, что пикап вращается все быстрей и быстрей. Автомобиль находился в свободном падении 29 секунд. В результате от Toyota Hilux практически ничего не осталось. Пикап теперь буквально похож на блин.