Доход от экспорта яиц сократился вдвое

В этом году Украина не может похвастаться большими объемами экспорта яиц. Сейчас мы отстаем от прошлогодних показателей минимум в два раза, сообщает 24 Канал.

В январе-мае 2021 Украина экспортировала 19 тысяч тонн яиц. По сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период это в 2,6 раза меньше, свидетельствую данные Гостаможни.

Что касается денежного эквивалента, то он составляет 21,27 миллиона долларов. Это в 2,2 раза меньше прошлогоднего показателя.

Главными покупателями украинских яиц стали:

ОАЭ (37,8%)

Латвия (28%)

Израиль (8,5%)

Производители надеются, что до конца года им удастся увеличить объемы поставок товара за границу.