Доход от экспорта яиц сократился вдвое
В этом году Украина не может похвастаться большими объемами экспорта яиц. Сейчас мы отстаем от прошлогодних показателей минимум в два раза, сообщает 24 Канал.
В январе-мае 2021 Украина экспортировала 19 тысяч тонн яиц. По сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период это в 2,6 раза меньше, свидетельствую данные Гостаможни.
Что касается денежного эквивалента, то он составляет 21,27 миллиона долларов. Это в 2,2 раза меньше прошлогоднего показателя.
Главными покупателями украинских яиц стали:
- ОАЭ (37,8%)
- Латвия (28%)
- Израиль (8,5%)
Производители надеются, что до конца года им удастся увеличить объемы поставок товара за границу.