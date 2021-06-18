В Китае открыли новый вид гигантского носорога

Ученые выяснили, что новый вид тесно связан с гигантскими носорогами из Пакистана и предполагают, что он блуждал по Центральной Азии, сообщает Корреспондент.

Китайские исследователи открыли новый вид гигантского носорога, который жил примерно 26,5 миллиона лет назад. Согласно результатам ученых, опубликованным в журнале Communications Biology﻿, животное весило 21 тонну, что равно четырем большим африканским слонам.

Отмечается, что останки животного обнаружили в провинции Ганьсу еще в 2015 году. Дальнейший анализ окаменелостей подтвердил, что это новый, ранее неизвестный вид. Ему дали название Paraceratherium linxiaense.

Носорог был безрогим. Его голова досигала семи метров. Так, он мог питаться листьями с верхушек деревьев. Также известно, что у животного была очень длинная шея.