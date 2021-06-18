Тарифы на электроэнергию изменят: кому снизят цены

Министерство энергетики представит проект новой модели возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии на следующей неделе. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время выступления в парламенте, сообщает UBR.

"На следующей неделе мы представим новый проект ПСО на рынке электроэнергии, предусматривающий дифференцированный подход к оплате электроэнергии в зависимости от категорий потребителей, который позволит защитить социально уязвимые слои населения" , – отметил глава Минэнерго.

По его словам, для граждан, которые потребляют до 100 кВт-ч электричества, цена буде ниже действующего тарифа – 1,68 грн/кВт-ч. Притом, что 16 млн, или 40% домохозяйств используют меньше 100 кВт-ч.

При этом новая модель ПСО рассчитана на четыре года, рассказали в министерстве.

"Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа" , – добавил Галущенко.

Кроме того, Минэнерго инициирует снять обязательства генерации, задействованной в ПСО ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), продавать не менее 10% ресурса на рынке "на сутки вперед". Кроме того, в министерстве предлагают обязать всю генерацию продавать ресурс на бирже по двусторонним договорам.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в Кабмине, анонсированный проект ПСО предлагает разделить потребителей на четыре такие категории в зависимости от объемов потребления:

до 100 кВт-ч;

от 100 кВт-ч до 300 кВт-ч;

от 300 кВт-ч до 500 кВт-ч;

свыше 500 кВт-ч.

Так, в зависимости от объемов цена может вырасти почти до 3 грн/кВт-ч.

По словам собеседника, проблема заключается в том, что Минэнерго планирует не дифференцировать оплату для одного потребителя в зависимости от объема, и это может привести "к злоупотреблениям со стороны потребителей".