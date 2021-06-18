В Южной Корее будут смешивать COVID-вакцины из-за проблем с поставками

Власти Южной Кореи приняли решение смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей из-за проблем с поставками.Об этом заявило правительство страны, сообщает Слово и дело.

Таким образом, около 760 тысяч человек, которые получили первую дозу вакцины COVID-19 от AstraZeneca Plc, вторую дозу получат от Pfizer.

Несколько стран, включая Канаду и Испанию, уже одобрили такое смешивание доз в основном из-за опасений по поводу редких и потенциально смертельных тромбов, связанных с вакциной AstraZeneca.

Испанское исследование показало, что, согласно предварительным результатам, введение дозы вакцины Pfizer людям, которые уже получили вакцину AstraZeneca, очень безопасно и эффективно.