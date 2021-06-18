В Киеве рассматривают возможность работы центров вакцинации и в будние дни

В Киеве власти рассматривают возможность организации работы Центра вакцинации от коронавируса в будние дни. Он развернут на базе Международного выставочного центра (МВЦ).﻿ Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

Кличко подчеркнул, что Центр принимал посетителей вчера, работает сегодня и в субботу будет работать до 14:00.

"Это связано, во-первых, с тем, что в минувшие выходные количество желающих прививаться уменьшалось после обеда. Во-вторых, надо дать передохнуть нашим медикам. И, в-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будни, чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели" , - сказал мэр столицы.

Ранее в КГГА заявили, что на выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет - вместо этого люди смогут получить прививки 17-18 июня.

Вчера в МВЦ пришло много людей, они были поделены на две очереди: по записи и "живая очередь". Даже тем, кто пришел с предварительной записью на определенное время надо было ждать около часа.