В Киеве учительница побила ученика с аутистическим расстройством

Вопиющий случай произошел в инклюзивном классе киевской школы №58 – учительница применила насилие над учеником. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко в своем Телеграм-канале﻿.

В этом классе учатся два ребенка с инвалидностью. Как оказалось, учитель не может найти другой подход и общий язык с ребенком, у которого есть расстройство аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию.

"И что самое страшное — это не единичный случай! Дети выбегают из класса — не хотят видеть, как их друга будут бить!" — говорится в сообщении.

Такое отношение к детям долгое время оставалось скрытым. Пока ассистент учителя не выдержал, снял все происходящее на видео и не прислал его маме ребенка.

Это станет предметом расследования ТСК.