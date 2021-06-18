На рынке биткоина началась массовая распродажа

Вслед за снижением котировок на традиционных финансовых рынках, криптовалюты тоже начали падать в цене. Биткоин уже опустился ниже 38 тыс. долларов за монету, хотя еще недавно его курс превышал 40 тыс. долларов. Дело в том, что инвесторы массово решили зафиксировать прибыль после недавнего роста криптовалюты, сообщает Сегодня.

По состоянию на 12:50 по киевскому времени 18 июня биткоин торговался по 37,6 тыс. долларов за монету. Суточное падение превысило 3,5%. Капитализация криптовалюты составила 710 млрд долларов.

Криптовалюты перешли в режим повышенной осторожности, сообщили аналитики FxPro. По их мнению, факторы поддержки крипторынка уже отыграны. Теперь на рынке скопилось много инвесторов, которые фиксируют прибыль при первых признаках роста.