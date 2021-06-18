На рынке биткоина началась массовая распродажа
Вслед за снижением котировок на традиционных финансовых рынках, криптовалюты тоже начали падать в цене. Биткоин уже опустился ниже 38 тыс. долларов за монету, хотя еще недавно его курс превышал 40 тыс. долларов. Дело в том, что инвесторы массово решили зафиксировать прибыль после недавнего роста криптовалюты, сообщает Сегодня.
По состоянию на 12:50 по киевскому времени 18 июня биткоин торговался по 37,6 тыс. долларов за монету. Суточное падение превысило 3,5%. Капитализация криптовалюты составила 710 млрд долларов.
Криптовалюты перешли в режим повышенной осторожности, сообщили аналитики FxPro. По их мнению, факторы поддержки крипторынка уже отыграны. Теперь на рынке скопилось много инвесторов, которые фиксируют прибыль при первых признаках роста.
"Готовность Сальвадора поставить биткоин в один ряд с долларом привела лишь к краткосрочному и неустойчивому росту. Вероятность практической реализации использования биткоина в Сальвадоре ставится под сомнение, так как для 70% граждан страны недоступны даже банковские счета, а возможность официально менять биткоины на доллары может привести к тому, что волна держателей актива из Китая и России попросту поглотит долларовую ликвидность страны",- объяснили эксперты.