На Земле удвоился энергетический дисбаланс

В течение последний 15 лет Земля стала задерживать существенно больше тепла, чем, к примеру, в 2005 году, сообщает Корреспондент.

Ученые утверждают, что за последние полтора десятка лет энергетический дисбаланс Земли удвоился и начал задерживать больше тепла. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на экспертов NASA.

Рост дисбаланса ученые описывают, как "тревожный".

"Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться" , - отмечают в NASA.

Энергетический дисбаланс является разницей между количеством "излучающей энергии" Солнца, которая поглощается атмосферой Земли и поверхностью по сравнению с тем, сколько "теплового инфракрасного излучения "возвращается обратно в космос".

Таким образом исследователи вычисляют скорость нагрева мирового океана.

Причину такого климатического изменения ученые видят в "естественном" сдвиге в Тихом океане. В частности, речь идет о переходе от прохладной фазы к теплой.

Как подытожили ученые, эта тенденция не изменится и человечеству стоит ожидать еще больших изменений климата.

Напомним, в ООН заявили, что засуха причинила экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов и затронула более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 годы.