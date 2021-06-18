Стильный дизайн для квартир площадью 20 квадратных метров
Обычно ограничения площади становятся стимулом к поиску новых идей и реализации необычных концептов. Отбросив все лишнее, дизайнеры приложили максимум изобретательности, чтобы продумать каждую деталь и подчеркнуть индивидуальность помещений, сообщает 24 Канал.
Здесь поместились все необходимое: жилые зоны, кухня, санузел, место для работы и отдыха.
Квартира площадью 20 квадратных метров
Чтобы пространство удовлетворило требования двух взрослых людей, понадобилась глобальная реструктуризация пространства. К счастью рациональные решения и светлые тона сделали свое дело. Кроме этого, дизайнеры использовали мелкие паттерны, которые добавляют пространству упорядоченности.
Одна сторона комнаты выделена обоями с графическим принтом, другая – покрыта глянцевыми панелями. Большое количество встроенных шкафов и ящиков является обязательным условием при обустройстве столь крошечного пространства.
Площадь квартиры экономит раскладная кровать: днем она скрывается в стене и позволяет свободно передвигаться по квартире.
Крупные узоры отличают ванную комнату от другой части помещения. Такое решение могло бы визуально сузить площадь и без того маленького санузла, но благодаря правильно подобранной палитре, дизайнеры достигли выигрышного эффекта.