Биткоину предрекли новый обвал

Среднерыночная стоимость биткоина с 21 по 27 июня может упасть до 32 тысяч долларов. Таким образом, за неделю главная криптовалюта может подешеветь на 5 тысяч долларов, сообщает Обозреватель.

Пессимизм и снижение цены до 28 тысяч долларов актуальны, однако однозначно сказать, что цена упадет в ближайшие 7 торговых дней, или через две недели пока нельзя. Об этом рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

По его словам, после риторики ФРС США о том, что инфляционное давление является угрозой для мира можно ждать всплеск покупательской активности по металлам, доллару и криптовалютам.

"Однако важно понимать, что такие новости на рынке отрабатывают не в день релиза, и не через день, а после череды распродаж. Это психологические ловушки для инвесторов, чтоб крупный покупатель набрал позиции по более выгодной цене. Значит перед ростом цены логично ждать более глубокую просадку" , – резюмировал Ковальчук

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет. С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".