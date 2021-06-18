Порошенко едет в Турцию для обсуждения российской агрессии

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отправляется в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме под эгидой президента Турции, ссылаясь на пресс-службу "ЕС, сообщает Вести.

На мероприятии Порошенко планирует обсудить:

противодействие российской агрессии;

усиление двустороннего сотрудничество с Украиной;

продвижение европейской/евроатлантической интеграции, начиная с ПДЧ.

На мероприятии будут присутствовать представители ЮАР, Узбекистана, Афганистана, Иордании, Малайзии, Сомали, Ирана, Палестины. От Украины там будут представители МИДа: Эмине Джапарова и глава ведомства Дмитрий Кулеба.