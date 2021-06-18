Польша повышает минималку: как изменится зарплата заробитчан

Минимальная почасовая ставка для лиц, работающих в Польше по гражданско-правовым договорам, в том числе украинских заробитчан, в настоящее время составляет 18,3 злотого, сообщает UBR.

Однако с 2022 года она увеличится на 1,3 злотого, до 19,6 злотого (по курсу НБУ на 18 июня – 140 грн). Об этом сообщают в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Польское правительство уже заявило о решении повысить минимальную зарплату со следующего года на 7,1% – с 2,8 тыс. злотых до 3 тыс. злотых. По курсу НБУ она увеличится почти на 1,5 тыс. грн – с чуть выше 20,01 тыс. грн до 21,44 тыс. грн. Тогда как сейчас минималка в Украине составляет лишь 6 тыс. грн, а в декабре поднимется до 6,5 тыс. грн.

В компании отметили, что в последнее время в Польше подорожали продукты, аренда жилья и услуги ЖКХ, поэтому решение поднять минималку – "хорошая новость как для польских работников, так и для рабочих-мигрантов" .

В то же время местные профсоюзы рассчитывают на гораздо большее повышение минимальной заработной платы.

Власти Польши хотели повысить минималку до 3 тыс. злотых еще к концу 2020 года, однако пандемия сорвала их планы.

В начале этого года Еврокомиссия обнародовал проект по внедрению так называемого европейского минимального размера оплаты труда. Ожидается, что минималка не должна быть меньше 60% от средней зарплаты по стране. Учитывая эти расчеты, минимальная зарплата должна составлять 3138 злотых брутто (с налогами).