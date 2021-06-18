Исполнитель песни "Трава у дома" признан угрозой нацбезопасности Украины

Известный российский музыкант, фронтмен группы "Земляне" Сергей Скачков внесен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Артист выступал на оккупированных территориях. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины, сообщает Обозреватель.

Сейчас в этом списке находится 200 фамилий.

Группа выступала во время так называемого "референдума" в аннексированном Крыму в 2014 году, а два года спустя, в 2016 году, давала концерты на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Стоит добавить, что 65-летний Скачков также внесен в базу сайта "Миротворец" как лицо, сознательно нарушавшее границы Украины.

Скачков внесен в базу сайта "Миротворец". Источник: сайт "Миротворец"

Группа "Земляне" была популярной в СССР. Один из самых заметных коллективов периода "ВИА" в советской музыке, привнесших элементы рок-музыки на советскую эстраду. Наиболее известные и популярные песни: "Трава у дома", "Каскадёры", "Прости, Земля", "Маленький кораблик", "Путь домой", "Красный конь", "Каратэ", "Взлётная полоса", "Поверь в мечту" и многие другие.