Почти треть выпускников провалили ВНО по математике

В 2021 году 31,11% выпускников не преодолели порог "сдал/не сдал" на ВНО по математике. Об этом, ссылаясь на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО, сообщает Корреспондент.

"Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике – 10, по физике – 12", – сказано в сообщении.

При этом в 2020 году порог "сдал/не сдал" на ВНО по математике не преодолели всего 13% выпускников.

Участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.