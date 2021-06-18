Полезно ли для здоровья засыпание со включенным светом

Телефоны, телевизоры или прикроватная лампа, которую вы забыли выключить. Вы поспали со включенным светом? Это может показаться безобидным, особенно если это многолетняя привычка и у вас еще не развилась бессонница. Но постоянное воздействие света может нанести серьезный ущерб вашему телу, сообщает WomanEL.

Свет нарушает ваш циркадный ритм

Мы встаем, когда светло, и мы спим, когда темно. Это известно как циркадный ритм, но, возможно, вы знаете его под фразой «биологические часы». В вашем теле есть целая система биологических часов, которые управляют различными органами и тканями.

Искусственное освещение, будь то потолочные светильники или настольные лампы, сбивает эти часы с толку. И вы с большей вероятностью будете меньше спать.

В Гарварде исследователи связали изменения циркадного ритма с ожирением и повышенным риском диабета.

Пониженный уровень мелатонина был связан с определенными типами рака, возможно, потому что мелатонин замедляет развитие опухолей.

Сон с включенным светом вреден для глаз, даже если они закрыты

Если не выключить свет перед сном, это может вызвать утомление глаз. Даже самый тусклый свет может произвести такой эффект.

Какой использовать свет вечером

Лучше всего перейти на желтый, оранжевый и красный свет. Они практически не влияют на ваш циркадный ритм. Многие электронные устройства имеют встроенные или загружаемые приложения, цвет которых может изменяться от синего к оранжевому.

Замена обычной лампочки прикроватной лампы на красную – отличный способ дать вам то, что вам нужно, чтобы расслабиться. И, тем не менее, лучше не спать со включенным светом, ведь ваш сон (и здоровье) может от этого пострадать.