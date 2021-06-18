Массовое отравление в Харькове: начато уголовное производство
Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту массового отравления людей в двух заведениях питания в Харькове. Об этом, ссылаясь на пресс-службу полиции Харьковской области, сообщает Деловая столица.
По ее данным, учреждения расположены по улице Квитки-Основьяненко.
"По факту происшествия следователи Харьковского районного управления полиции №3 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Правоохранители допрашивают потерпевших и устанавливают все обстоятельства уголовного преступления.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харькове в результате отравления в местных кафе отравились 57 человек — 41 взрослый и 16 детей.