Массовое отравление в Харькове: начато уголовное производство

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту массового отравления людей в двух заведениях питания в Харькове﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу полиции Харьковской области, сообщает Деловая столица.

По ее данным, учреждения расположены по улице Квитки-Основьяненко.

"По факту происшествия следователи Харьковского районного управления полиции №3 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы" , — говорится в сообщении.

Правоохранители допрашивают потерпевших и устанавливают все обстоятельства уголовного преступления.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харькове в результате отравления в местных кафе отравились 57 человек — 41 взрослый и 16 детей.