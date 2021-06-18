В Украине начались испытания боеприпасов НАТОвского калибра

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" начала предварительные испытания боеприпасов калибра 155 мм собственного производства, заявили представители компании на выставке "Оружие и безопасность-2021, сообщает Лига.net.

"Снаряд должен пройти стадию определенных испытаний: главная часть, на осколочность, на подрыв. Этот боеприпас проходит эти испытания", – отметили разработчики.

Как сообщил глава компании Владимир Зимин, на этой неделе уже завершается снаряжение корпусов снарядов опытной партии, которые в ближайшее время будут испытаны подрывом.

"Это позволит проверить их характеристики и подтвердить соответствие всем требованиям мощности и осколочности", – сказал он.

Ранее представители Краматорского завода тяжелого станкостроения сообщили, что стрельбы из САУ "Богдана" украинскими снарядами 155 мм от КБ "Артем" пока не рассматриваются из-за того, что отечественные боеприпасы находятся на более ранней стадии испытаний. Артиллерия сейчас стреляет турецкими боеприпасами.