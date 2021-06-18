Оформление субсидии: пять способов подать заявление

Изменение Кабмином порядка оформления жилищных субсидий заставило некоторых украинцев повторно лично подавать документы из-за того, что органы соцзащиты отказываются принимать заявления на оформление субсидии по почте, сообщает Апостроф.

Они требуют подавать документы только через уполномоченное лицо территориальной громады, что является незаконным.

Как можно подать заявление на субсидию

С 1 января 2021 заявления с необходимыми документами принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций только в случае направления их по почте или в электронной форме (через официальный сайт Минсоцполитики), однако в течение мая - сентября 2021 можно обратиться и лично.

Заявления с необходимыми документами также принимаются уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады и должностными лицами центра предоставления админуслуг, которые передают их в течение трех рабочих дней с даты поступления соответствующему структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения.

Любой из этих способов равнозначен.

Что делать, если нет бланков деклараций и заявлений

Некоторым украинцам приходится выпрашивать в управлениях соцзащиты бланки заявлений на оформление субсидии и покупать на стороне бланки декларации о доходах. Министерство социальной политики уже довело до сведения структурных подразделений по вопросам социальной защиты и территориальных громад новые формы бланков соответствующих документов.

Эти бланки можно распечатать с сайта Минсоцполитики или официального сайта Верховной Рады (они являются приложением к Положению о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденному постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 (с изменениями).