Создано первое в мире автономное водородное авто

Эстонский производитель автономных транспортных средств Auve Tech и университет Тарту создали первый в мире автономный водородный автомобиль. Его представят уже 5 июля, сообщает Обозреватель.

Шаттл прошел испытания и ему разрешили ездить на дорогах общего пользования. Он может перевозить до шести пассажиров и рассчитан на поездки "последней мили" – от крупных транспортных узлов домой. Об этом рассказали на сайте﻿ тартуского университета.

Автомобиль работает с помощью низкотемпературных водородных топливных элементов, разработанных в университете Тарту. Шаттл способен ездить без водителя, но дистанционно его могут контролировать из центра управления.

В Auve Tech заявили, что авто является экологически чистым, что делает его альтернативой личным транспортным средствам, и имеет быструю зарядку, которая позволяет ему дольше работать и быть более эффективным.

Напомним, что автономные автомобили разрабатывают многие мировые компании. В частности, Volkswagen уже этим летом в Германии начнет испытать свой ID Buzz, который должен выйти к 2025 году.