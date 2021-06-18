Накопительная пенсия: принцип начисления в разных странах

Пока в Украине ломают копья вокруг необходимости отхода от солидарных и введения накопительных пенсий, этот вид обеспечения пожилых людей давно и успешно действует на Западе, сообщает Апостроф.

Как начисляют пенсии в разных странах мира?

Польша

В Польше пенсионный взнос платят все работающие граждане и иностранцы. Это касается всех работников по трудовому договору или договору-поручению. От взноса освобождены только те, кто работает по договору подряда, но этот период не будет зачислен в трудовой стаж. Из зарплаты на пенсии отчисляется 19,5%. Из них 12% идет в государственную систему социального страхования, остальные – в субсчет Управления соцстраха. Минимальная пенсия в Польше – 853 злотых (более 6 тысяч грн), ее получает около 5% жителей страны. Средняя пенсия в стране от 1500 до 2000 злотых (10600 - 14200 грн).

Германия

Из зарплаты на будущую пенсию нужно отдавать почти 19%. Эту сумму в равных частях отдают работник и работодатель. Минимальная пенсия – 512 евро (16 571 грн). Стоит отметить, что пенсионеры с социальной пенсией имеют также пособие и поддержку – компенсация расходов на жилье, коммунальные услуги и медицинскую страховку. Средняя – почти в три раза больше. Для полной пенсии нужно иметь не менее 45 лет стажа и работать жителям Германии приходится с 18 лет. Если у гражданина менее пяти лет официального стажа, то государственную пенсию ему платить не будут.

Кроме того, в Германии есть система, которая позволяет получать пенсию за умершего супруга – от 55% до 60% от суммы пенсии.

Норвегия

Тут пенсионная система состоит из трех частей. Из государственного бюджета идет 18%, еще часть из закрытого фонда "Норвегия", который вкладывает средства во внутренние и скандинавские инвестиции. Есть еще фонд "Глобальный" под руководством центрального банка страны – туда поступают средства от избыточных доходов нефтяного сектора и инвестируются по всему миру. Чтобы получить минимальную пенсию в Норвегии нужно не менее трех лет стажа. Для 100% пенсии – 40 лет стажа. Минимальная выплата – 13 тысяч крон (около 44 тыс. грн).

США

О пенсии в США нужно думать с момента поступления в старшую школу. Тут есть разные системы пенсионного обеспечения. В американский государственный пенсионный фонд отчисляют 8% от зарплаты. Частные предприниматели и фрилансеры платят сами и отдают намного больше. Можно открыть социальный счет и накапливать свои выплаты – он заморожен до выхода на пенсию. За досрочный разрыв договора – большая пеня. Есть накопительная система – часть зарплаты человек вносит на счет пенсионной программы под 9% годовых. Их могут инвестировать, но ограничено.

Япония

Пенсионная система состоит из двух частей – базовая от государства и дополнительная. Вторая часть зависит от размера зарплаты, стажа и компании. Средняя пенсия составляет 50 000 йен (около 12 300 грн). Трудовая – в три раза больше. Для минимальной пенсии по старости нужно иметь не менее 10 лет стажа. В государственном пенсионном страховании участвуют все жители страны от 20 лет.