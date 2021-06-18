Самая элитная школа в Калифорнии оказалась рассадником насильников

Самая элитная школа в Калифорнии — Thacher School города Охай — оказалась рассадником насильников, которые орудовали там на протяжении нескольких десятилетий, сообщает Лента.Ру.

Лосанджелесская юридическая фирма Munger, Tolles & Olson подготовила отчет после того, как в 2020 году против школы начали выдвигать обвинения. Фирма опросила более 120 бывших учеников, их родителей, нынешних или бывших преподавателей и сотрудников школы.

Помимо того что некоторые учителя "переходили границы" в общении со студентами, один из них насиловал свою 16-летнюю ученицу. После серии издевательств, которые девушка пережила в 1980-х годах, школа не принесла никаких извинений: напротив, помощник директора только спросил, понравилось ли ей.

"Во время первого года учебы [этот преподаватель] становился все более жесток. Он бил меня, часто просто швырял меня так, что я теряла сознание" , — рассказала потерпевшая.

По ее словам, время обучения казалось ей безнадежным.

Многие из тех, кого подозревают в изнасилованиях, уже не работают в школе. Хотя им до сих пор не были предъявлены обвинения, местные власти задумываются о том, чтобы открыть дело.