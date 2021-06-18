"Индийский" штамм COVID: появится ли в Украине и чем опасен
В Украине прогнозируют появление коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19. Об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград, сообщает РБК-Украина.
У этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал, сообщила она.
Также эксперт рассказала, почему "Дельта" более заразный:
- у него намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У "уханьского" варианта это было через шесть дней, у "индийского" - уже на следующий день.
- выше показатель смертности.
- больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях.
- больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.