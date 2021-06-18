"Индийский" штамм COVID: появится ли в Украине и чем опасен

В Украине прогнозируют появление коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19.﻿ Об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград, сообщает РБК-Украина.

У этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал, сообщила она.

Также эксперт рассказала, почему "Дельта" более заразный: