"Индийский" штамм COVID: появится ли в Украине и чем опасен

"Индийский" штамм COVID: появится ли в Украине и чем опасен

В Украине прогнозируют появление коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19.﻿ Об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград, сообщает РБК-Украина.

У этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал, сообщила она.

Также эксперт рассказала, почему "Дельта" более заразный:

  • у него намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У "уханьского" варианта это было через шесть дней, у "индийского" - уже на следующий день.
  • выше показатель смертности.
  • больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях.
  • больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.

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