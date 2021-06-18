Спецслужбы Молдовы отрицают причастность к похищению Чауса

Служба информации и безопасности Молдовы отрицает причастность к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса, сообщает Радио Свобода.

Накануне местные СМИ обнародовали копию документа управления внутренней безопасности СИБ. В нем были указаны имена 29 сотрудников Службы госохраны, которые якобы могут быть причастны к похищению в Кишиневе Чауса. Источник, что передал изданию NewsMaker документ, утверждает, что он есть и у прокуроров, расследующих похищение Чауса.

В СИБ отмечают, что документ, обнародованный СМИ, является подделкой, о чем спецслужба проинформирует членов комиссии по расследованию для выяснения обстоятельств похищения Чауса.

"Ведомство подтверждает свою позицию и отрицает причастность к незаконной деятельности, связанной с возможным похищением гражданина Украины. Вместе с тем расследование этого дела продолжается, и СИБ оказывает постоянную поддержку правоохранительным органам в выяснении всех обстоятельств и установления причастных к делу лиц", – говорится в обнародованном 18 июня пресс-релизе.

Глава НАБУ Артем Сытник рассказал, что Украина уже имеет негативные последствия сложившейся ситуации вокруг исчезновения экс-судьи Николая Чауса. И оптимальное развитие ее "сложно представить", добавил он. В случае, если Чаус появится за рубежом, вопрос экстрадиции не будет стоять, считает Сытник. И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение международное сотрудничество с Интерполом, говорит он.

Бывшего судью Николая Чауса похитили 3 апреля в столице Молдовы Кишиневе, где он просил убежища. Его адвокат рассказал, что группа неизвестных вооруженных мужчин схватили экс-судью в центре города. Впоследствии в министерстве внутренних дел Молдовы пришли к выводу, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие в Украину.

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