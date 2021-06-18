Какие автомобили лучше всего покупать в этом году
В список вошли модели 2021-го разных классов, включая электромобили, сообщает Автоцентр.
Немецкий журнал AutoBild опубликовал данные исследования, проведенного совместно с компанией Schwacke, специализирующейся на оценке автомобилей. Целью этого исследования было определение новых автомобилей, которые меньше всего теряют в стоимости на вторичном рынке. Таким образом эти модели можно назвать наиболее целесообразной покупкой в 2021 году.
Список лучших автомобилей для перепродажи составлен на основе данных примерно о 1,7 миллионах ежемесячных продаж автомобилей в Германии. Аналитики учитывали данные о новых регистрациях, смене собственников, техническом обслуживании, пробеге и времени простоя.
Также во внимание были взяты такие факторы, как тенденции развития рынка и экономики в целом. Плюс к этому, специалисты Schwacke определили конкретное оборудование для каждого сегмента, которое, как ожидается, будет стандартным на момент перепродажи автомобиля через четыре года.
В список автомобилей, которые можно назвать наиболее удачным приобретением с целью владения и дальнейшей перепродажи, вошли 13 моделей, по одной из каждого сегмента рынка – от сити-каров до электромобилей.
Лучшие новые автомобили для перепродажи (в скобках процент сохранения первоначальной цены):
- Электромобиль до 40 тысяч евро – Mini Cooper SE (59,63%)
- Электромобиль от 40 тысяч евро – Tesla Model S Long Range (61,24%)
- Сити-кар – Hyundai i10 1,2 (56,86%)
- Субкомпакт – Dacia Sandero Stepway TCe 90 (66,02%)
- Компакт – VW Golf 1,5 TSI OPF (53,73%)
- Средний класс – Skoda Superb Combi 2,0 TSI 4×4 DSG (49,81%)
- Бизнес-класс – BMW 540i xDrive АТ (44,44%)
- Представительский класс – Mercedes S 400 d 4matic L 9G-TRONIC (48,62%)
- Спортивный автомобиль – Porshe 911 Carrera 4S PDK (57,95%)
- Фургон – Mercedes V-Class 300 d long 4Matic 9G-TRONIC (56,44%)
- Субкомпактный кроссовер – Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2,0 M Hybrid (57,50%)
- Компактный кроссовер – Toyota RAV4 2,5 4×2 Hybrid (57,78%)
- Внедорожник – Range Rover Sport P400 3,0 (50,11%)