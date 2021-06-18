Какие автомобили лучше всего покупать в этом году

В список вошли модели 2021-го разных классов, включая электромобили, сообщает Автоцентр.

Немецкий журнал AutoBild опубликовал данные исследования, проведенного совместно с компанией Schwacke, специализирующейся на оценке автомобилей. Целью этого исследования было определение новых автомобилей, которые меньше всего теряют в стоимости на вторичном рынке. Таким образом эти модели можно назвать наиболее целесообразной покупкой в 2021 году.

Список лучших автомобилей для перепродажи составлен на основе данных примерно о 1,7 миллионах ежемесячных продаж автомобилей в Германии. Аналитики учитывали данные о новых регистрациях, смене собственников, техническом обслуживании, пробеге и времени простоя.

Также во внимание были взяты такие факторы, как тенденции развития рынка и экономики в целом. Плюс к этому, специалисты Schwacke определили конкретное оборудование для каждого сегмента, которое, как ожидается, будет стандартным на момент перепродажи автомобиля через четыре года.

В список автомобилей, которые можно назвать наиболее удачным приобретением с целью владения и дальнейшей перепродажи, вошли 13 моделей, по одной из каждого сегмента рынка – от сити-каров до электромобилей.

Лучшие новые автомобили для перепродажи (в скобках процент сохранения первоначальной цены):