Надежда Мейхер поразила фанов естественной красотой
Уже в конце июня Надежда Мейхер выйдет на сцену Киевской консерватории в роли главной героини постановки "Кармен". Так как для певицы и актрисы не существует понятия работы вполсилы, подготовка к опере занимает очень много времени и сил, сообщает Обозреватель.
Надежда поделилась на своей странице в Instagram естественным селфи без фильтров с фирменной яркой улыбкой и рассказала о своих ощущениях перед профессиональным театральным дебютом.
"Еду на вокальную репетицию. Подготовка в оперной постановке "Кармен" занимает очень много времени и сил, но этот факт приносит истинное удовольствие, приумножает любовь к классической музыкальной культуре, и личностный рост… " - подписала фото Надежда Мейхер.