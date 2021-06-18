Надежда Мейхер поразила фанов естественной красотой

Уже в конце июня Надежда Мейхер выйдет на сцену Киевской консерватории в роли главной героини постановки "Кармен". Так как для певицы и актрисы не существует понятия работы вполсилы, подготовка к опере занимает очень много времени и сил, сообщает Обозреватель.

Надежда поделилась на своей странице в Instagram естественным селфи без фильтров с фирменной яркой улыбкой и рассказала о своих ощущениях перед профессиональным театральным дебютом.