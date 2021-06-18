В США открыли статую Джорджа Флойда, сидящего на лавочке (фото)
Возле мэрии Ньюарка (штат Нью-Джерси, США) открыли 700-фунтовую (около 317 кг – прим. ред.) статую Джорджа Флойда, пишут международные СМИ.
Темнокожий мужчина, который стал жертвой полицейских 25 мая 2020 года в Миннеаполисе, изображен сидящим на лавочке. Размеры статуи превышают обыкновенный человеческий рост.
“Надеюсь, что люди видят и сочувствуют, вдохновляются на борьбу (с расовой несправедливостью – прим. ред.), которая происходит здесь – в Ньюарке, здесь – в Нью-Джерси”, – сказал глава города Рас Барака.
Заказчиком статуи, впоследствии подаренной городу, стал актер и режиссер Леон Пикни, а скульптором – Стэнли Уоттс.