В США открыли статую Джорджа Флойда, сидящего на лавочке (фото)

Возле мэрии Ньюарка (штат Нью-Джерси, США) открыли 700-фунтовую (около 317 кг – прим. ред.) статую Джорджа Флойда, пишут международные СМИ.

Темнокожий мужчина, который стал жертвой полицейских 25 мая 2020 года в Миннеаполисе, изображен сидящим на лавочке. Размеры статуи превышают обыкновенный человеческий рост.

“Надеюсь, что люди видят и сочувствуют, вдохновляются на борьбу (с расовой несправедливостью – прим. ред.), которая происходит здесь – в Ньюарке, здесь – в Нью-Джерси”, – сказал глава города Рас Барака.

Today Mayor @rasjbaraka unveiled a donated statue honoring George Floyd in front of City Hall, alongside Filmmaker Leon Pickney, Artist Stanley Watts, Activist Larry Hamm and more pic.twitter.com/nefig7fruE — City of Newark (@CityofNewarkNJ) June 16, 2021

Заказчиком статуи, впоследствии подаренной городу, стал актер и режиссер Леон Пикни, а скульптором – Стэнли Уоттс.