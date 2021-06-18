Зеленский приобрел облигации внутреннего займа

Президент Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на сумму 2,7 млн грн, сообщает БизнесЦензор.

Об этом свидетельствуют данные сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций.

Отмечается, что глава государства приобрел 100 штук гособлигаций через "ОТП Банк". Номинальная стоимость одной ценной бумаги на дату приобретения собственности составила 27 345 грн.

Кроме того, Зеленский получил доход от погашения ОВГЗ в размере 2,781 млн грн.