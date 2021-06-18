Суд поставил на паузу увольнение Витренко из Нафтогаза

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля, сообщает Экономическая правда.

"Суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер ее обеспечения, поскольку их непринятие может существенно осложнить исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановления нарушенных или оспариваемых прав, или интересов истца", - говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.

"Сейчас, принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы" , - пояснили в суде.

Также сообщается, что ОАСК открыл производство по делу по иску Шмыгаля, который судится с НАПК об отмене предписания.