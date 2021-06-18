Суд поставил на паузу увольнение Витренко из Нафтогаза

Суд поставил на паузу увольнение Витренко из Нафтогаза

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля, сообщает Экономическая правда.

"Суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер ее обеспечения, поскольку их непринятие может существенно осложнить исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановления нарушенных или оспариваемых прав, или интересов истца", - говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.

"Сейчас, принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", - пояснили в суде.

Также сообщается, что ОАСК открыл производство по делу по иску Шмыгаля, который судится с НАПК об отмене предписания.

"Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня", - добавили в суде.

Новости

analytics