Видеоигры могут помочь улучшить психическое здоровье – исследование

В Ирландии ученые выяснили, что видеоигры могут помочь в улучшении психического здоровья. В частности, лучшие результаты они показывают при лечении депрессии и тревожности, сообщает 24 Канал.

Ученые из Ирландского исследовательского центра программного обеспечения научного фонда считают, что видеоигры могут помочь в лечении некоторых видов психических расстройств.

Команда исследователей Lero подчеркнула, что видеоигры могут помочь там, где традиционные методы лечения недоступны из-за места расположения или как дополнение к традиционным терапевтическим методам лечения депрессии или тревоги.

Руководитель исследования Марк Кэмпбелл сообщил, что есть доказательства, подтверждающие эффективность видеоигр в улучшении психического здоровья.

"Следует рассматривать коммерческие видеоигры как потенциальную альтернативу для улучшения различных аспектов психического здоровья," , – сказал он.

Исследователи отметили, что обычные видеоигры могут обеспечить недорогой и простой доступ для решения проблем с психическим здоровьем.