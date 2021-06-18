В Украине вырос уровень смертности

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-апрель 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 24,3%, в том числе в апреле – на 48,5, сообщает РБК-Украина.

Всего с начала года в Украине умер 242 671 человек. Это на 47 384 смертей больше, чем за январь-апрель 2020 года, когда умерло 195 287 человек. В том числе в апреле умер 68 621 человек (в апреле 2020 года - 46 223 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 89 025 человек (в прошлом году 92 339), миграционный прирост составил 7 907человек (в прошлом году - 6 755).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 мая 2021 года составляла 41 442 615 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 145 739 человек (в том числе за апрель - на 45 345 человек).

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смертей больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.