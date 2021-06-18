В Киеве пешеходная улица Сагайдачного станет проезжей

В Киеве улица Сагайдачного временно станет проезжей из-за реконструкции улицы Андреевской.﻿ Об этом заявил заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский в Facebook, сообщает Деловая столица.

По его словам 21 июня КК "Киевавтодор" начнет масштабную реконструкцию улицы Андреевской. На время работ движение на ней будет перекрыто, а временный объезд организуют через улицу Петра Сагайдачного.

После завершения работ на Андреевской запланировано обновить также улицу Сагайдачного.

Как уточнили в "Киевавтодоре", движение перекроют на части улицы Андреевской с 6:00 21 июня по 20 августа. На первом этапе ее обновлять между улицами Боричев Ток и Сагайдачного.