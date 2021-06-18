Петиция об увольнении Татарова набрала нужное количество подписей

Петиция об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова собрала необходимое количество подписей для рассмотрения главой государства, сообщает Слово и дело.

Так, по состоянию на 18 июня петицию "Немедленно уволить Олега Татарова – заместителя главы Офисе президента" подписали 25 076 человек. Это значит, что теперь ее обязан рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Автор петиции - председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

"Напоминаем президенту Украины, что Олег Татаров получил подозрение от НАБУ за помощь в хищении 81 млн грн на построении жилья нацгвардейцам. Чтобы избежать ответственности, Олег Татаров организовал ряд незаконных решений, используя для этого свой пост заместителя главы офиса президента Зеленского. Например, только добился незаконного решения Печерского суда, но и организовал его выполнения подчиненными генпрокуроркы Ирины Венедиктов. Отсутствие со стороны президента реакции на такие отвратительные действия Татарова позволяют предположить, что Владимир Зеленский одобряет его действия", - заявил Шабунин в петиции.