За надругательство над украинским языком предлагают лишать свободы

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая внесла в парламент законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за надругательство над государственным языком, сообщает Вести.

Речь идет о Проекте закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты украинского языка как государственного" №5670.

Автор предлагает внести в Уголовный кодекс изменения, которыми за публичное глумление над украинским языком могут:

оштрафовать на 17000-68000 грн

арестовать сроком на полгода

посадить в тюрьму до 3 лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет).

"Речь не идет о частном общении между людьми, а касается нардепов или госслужащих, среди которых "уважение к украинскому языку является обязательным", - идет речь в пояснительной записке.

Таким образом планируется защитить статус государственного языка от публичного надругательства, и усилить противодействие пропаганде против украинского языка.

Законопроект уже находится на рассмотрении Комитета Рады.