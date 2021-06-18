У пропавшего в Одессе начштаба были большие долги

В кабинете исчезнувшего 1 июня начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова нашли записку о том, что он «больше не может платить». Об этом в интервью рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, сообщает InfoResist.

По его словам, у пропавшего были большие долги, при этом деньги одалживал и у своих коллег. В ходе обысков в кабинете начальника штаба охраны были обнаружены записки, которые это подтверждают.

Оказалось, что за несколько дней до исчезновения Чертков проиграл крупную сумму в казино. В одной из своих записок он написал, что «не может больше платить».

Следует отметить, что на сегодняшний день поиски Черткова продолжаются. Правоохранители спустя два дня после заявления о пропаже нашли человека, который видел пограничника в Одессе. Пока что других данных о том, где может находится украинец, нет.

Полиция проводит расследование в рамках ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.