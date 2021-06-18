Польша обвинила Россию в кибератаке на политиков

Правительство Польши получил доказательства причастности России к масштабной кибератаке в прошлую пятницу на ряд министров и депутатов, сообщает УНИАН.

"Информация, которую я получил от Агентства внутренней безопасности, подтверждает кибератаку с территории Российской Федерации. Анализ данных, предоставленный нам нашими службами, а также службами дружественных стран и стран-партнеров, к сожалению, подтверждает, что польских политиков атаковали за пределами нашей границы" , – заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий,.

Он не исключил, что электронные ящики депутатов и чиновников были атакованы по указанию Кремля.

Издание отмечает, что Варшава передала НАТО данные о хакерской атаке и попросила у союзников помощи в отслеживании злоумышленников. Последствия для России за кибернападение обсудят на форуме ЕС.

На прошлой неделе глава Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты и электронной почты жены и личных аккаунтов в социальных сетях.

Неизвестные также атаковали электронную почту представителя партии "Право и справедливость" Радослава Фогеля.