В Одессе будут судить супругов за невыполнение родительских обязательств

Ювенальные прокуроры Киевской окружной прокуратуры в Одессе направили в суд обвинительный акт в отношении семейной пары, которая довела свою 8-месячную дочь до смерти, а двухлетнего сына до нарушений психического здоровья, сообщает Думская.

Как сообщили в прокуратуре, фигуранты злостно не выполняли свои родительские обязанности. Дети жили в антисанитарии и плохо питались.

Кроме того, родители не занимались воспитанием детей, не обращали внимание на их состояние и вовремя не обратились за медицинской помощью, когда дети нуждались в госпитализации.

Подсудимым вменяют совершение преступления, предусмотренного ст.166 УК Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).