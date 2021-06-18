Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси

Совет Европейского союза в понедельник, 21 июня, примет политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Есть договоренность о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси и трех областей: калий, банковское дело и нефть. Совет ЕС по иностранным делам даст на это политический зеленый свет в понедельник, решение будет доработано в последующие дни" , – написал он.

understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 18, 2021

Напомним, на этой неделе послы стран Евросоюза утвердили решение о введении санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 21 июня и, соответственно, вступит в силу.