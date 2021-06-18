Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси
Совет Европейского союза в понедельник, 21 июня, примет политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Есть договоренность о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси и трех областей: калий, банковское дело и нефть. Совет ЕС по иностранным делам даст на это политический зеленый свет в понедельник, решение будет доработано в последующие дни", – написал он.
Напомним, на этой неделе послы стран Евросоюза утвердили решение о введении санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 21 июня и, соответственно, вступит в силу.