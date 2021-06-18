В "Борисполеь" заработал отдельный коридор контроля для пассажиров с детьми

В международном аэропорту "Борисполь" начал работу отдельный пункт контроля авиационной безопасности, которым могут воспользоваться пассажиры с детьми до шести лет и пассажиры с ограниченными возможностями.

"Лето в разгаре, поэтому в авиации начинается "высокий сезон". Количество пассажиров постоянно растет, и большинство - это семьи с детьми (...) Чтобы повысить комфорт пассажиров и ускорить прохождение контроля авиационной безопасности, мы запустили отдельный пункт контроля для пассажиров с детьми. Также им могут воспользоваться пассажиры с инвалидностью", - цитирует заместителя гендиректора аэропорта Георгия Зубко пресс-служба предприятия.

Отмечается, что о месте расположения коридора можно узнать на информационной стойке терминала D.