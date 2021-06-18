Созданы наушники, измеряющие уровень алкоголя

Главное преимущество устройства - неинвазивность, поэтому разработчики считают, что вскоре оно сможет заменить алкотестер, сообщает Корреспондент.

В Японии инженеры создали наушники, которые позволяют установить уровень алкогольного опьянения человека.

Специалисты оборудовали устройство датчиками паров этанола. Последние реагируют на алкоголь, а затем излучают свет различной интенсивности, таким образом показывая его уровень.

Кроме этого, авторы устройства полагают, что так можно будет измерять и другие газы, которые , выделяющится через кожу.

Более того, исследователи говорят, что устройство может быть полезным при диагностике заболеваний.

Наушники уже протестировали трое мужчин, которые в ходе эксперимента употребляли алкоголь в течение 2,5 часа. Уровень этанола измеряли в промежутках времени.