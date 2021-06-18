Ляшко назвал число медиков, умерших во время пандемии
С начала пандемии в Украине от коронавирусной болезни умерло 877 медицинских работников, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время открытия памятника медикам, которые умерли во время пандемии COVID-19, выполняя профессиональные обязанности со ссылкой на Укринформ.
"Более полутора лет Украина борется с коронавирусной болезнью. За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. украинцев. К сожалению, среди них и 877 медицинских работников", — сказал глава Минздрава.
Он отметил, что государство сделает все возможное, чтобы профессия медика стала престижной, а больницы обновились.
Напомним, всего с начала пандемии в Украине умерло 51 952 человека.