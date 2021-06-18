Мураев прокомментировал намерение Новинского купить его телеканал
Владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев заявил, что нардеп Вадим Новинский и вправду пытается купить его медиаресурс, но желания продавать его у Мураева нет, сообщает Деловая столица.
Новинский заявлял, что уже год пытается купить телеканал.
"Если процесс длится год, то значит процесс не очень простой", — отметил владелец телеканала "НАШ".
Он утверждает, что с большим уважением относится в Вадиму Владиславовичу, поскольку тот очень много делает для людей и для церкви. Однако "
я не могу сказать, что я созрел для подобного решения". Причина — негативный опыт с продажей предыдущего телеканала (NewsOne).