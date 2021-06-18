Мураев прокомментировал намерение Новинского купить его телеканал

Владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев заявил, что нардеп Вадим Новинский и вправду пытается купить его медиаресурс, но желания продавать его у Мураева нет, сообщает Деловая столица.

Новинский заявлял, что уже год пытается купить телеканал.

"Если процесс длится год, то значит процесс не очень простой" , — отметил владелец телеканала "НАШ".