В Киеве заметили легендарный спорткар Lancia

В Киеве на автодроме "Чайка" заметили Lancia Delta HF Integrale. Это одна из лучших раллийных машин ХХ века, сообщает Обозреватель.

В столице Украины засветилась версия Evo 1, которая вышла в 1991 году и производилась в течение года. Она оснащена 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом. Фото модели опубликовали на странице topcars_u.a﻿ в Instagram.

Задняя часть Lancia Delta HF Integrale. Источник: topcars_u.a

У машины тот же агрегат Lancia 16v, что был у предыдущей модели Delta HF integrale 16v. Но его модифицировали и он начал выдавать 207 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

Благодаря ему автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды, а до 200 км/ч – за 41,2 секунды. Максимальная скорость – 220 км/ч. Кроме того, Lancia Delta HF Integrale имеет полный привод и 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Также эта модель отличалась от предыдущих переработанной и укрепленной подвеской и обновленной тормозной системой. Также ей расширили передние и задние колеи и установили новые легкосплавные колесные диски.