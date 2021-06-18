Данилов объявил о санкциях СНБО против Фирташа (Обновлено)

Сегодня состоялось очередное заседание СНБО. ﻿Как и в предыдущие пятницы, власти ввели очередные санкции. Например, на во время прошлой встречи на Банковой приняли решение о выселении с госдач двух десятков семей, сообщает Страна.ua.

18 июня, помимо новых ограничительных мер, рассматривалась Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Был заслушан доклад главы Службы геологии и недр "О состоянии дел в сфере недропользования".

Еще два пункта повестки - "тайно" и "разное" - анонсировались один словом без подробностей.

Доложил об итогах сегодняшнего СНБО секретарь Алексей Данилов.

Брифинг Данилова по итогам СНБО 18 июня 2021

Алексей Данилов начал с того, что под пунктом "секретно" подразумевалось обсуждение военного сотрудничества с другими странами. С какими - он не уточнил.

МВД и Кабмин внес на рассмотрение СНБО представление в отношение 12 лиц в статусе криминальных авторитетов и лидеров криминальных группировок. После первого решения СНБО было много обращений по некоторым лицам, которые, по их мнению, попали в список не совсем корректно. Поэтому сегодня дано поручение СНБО в отношении трех лиц провести проверку о присутствии их в санкционных списках. С привлечением прокуратуры и контрразведки по трем лицам, против которых ранее были введены санкции, будет проведено уточнение.

Введены санкции в отношении четырех юрлиц и шести физических лиц, аффилированных с Российской Федерации. По словам Данилова, они непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya.Они занимались его администрированием, модерацией, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Секретарь СНБО уточнил, что эти лица внесены в санкционных списках США и обвиняются американскими силовиками в совершении кибератак в отношении США.

Также введены санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. "Санкции такие, какие мы можем", - сказал Данилов.

"По Фирташу - участие его в титаном деле. Его предприятия поставляют сырье в Россию, на аффилированные военные предприятия", - отменил секретарь СНБО.

В отношении Дмитрия Фирташа - его участие в "титаном" деле.

"Что касается Фирташа - это его участие в титановом бизнесе, также - за поставки сырья. Это отследили наши разведчики. Сырье идет на военные предприятия РФ. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Поставки сырья для военных предприятий РФ, которые находятся под нашими санкциями, шли долго. Кстати мы сегодня кроме Фирташа наложили санкции на предприятия, которые аффилированы в ВПК РФ, которые используют этот титан в военной сфере", - сказал Данилов.

По Фуксу - в отношении компании "Голден Дерек" ДЕРЕК.

"Шестого декабря 2018 года один человек, его зовут Виталий Евгеньевич, сумел в один день зарегистрировать 19 компаний. Все они в небольшом городе Александрия в доме 100 кв 159 и через короткий промежуток времени человек получил 19 лицензий на углеводороды, которые был аннулированы на прошлых заседаниях СНБО. Мы думаем, за этими действиями стоят представители РФ. Как вывод - сегодня против Фукса введен полный пакет санкций, которые мы можем ввести согласно нашему законодательству. Скоро после указа президента вы это увидите", - сказал Данилов.

Алексей Данилов добавил: " Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, подал в суд на указ президента ".

Был озвучен доклад главы службы Геонедр по исполнению указа президента от 19 марта 2021 о состоянии сферы недропользования. "Хочу отметить, что имеем первую позитивную реализацию решения СНБО в этой сфере не по линии работы ведомства, а со стороны представителей большого бизнеса, которых мы пока не называем "олигархами", - сказал Данилов.

По его словам, государству добровольно вернули два лицензии на добычу газа и сырой нефти. Речь идет о компаниях "Гео Альянс" Тарабушинское Харьковской области и в Днепропетровской области. Данилов уточнил, что эти компании не связаны с Павлов Фуксом, а с " уважаемым человек из Днепра ".

"Государство приветствует такой поступок украинцев-киприотов и призывает других представителей бизнеса последовать этому примету", - добавил Алексей Данилов.

Кроме того, решением СНБО аннулированы ранее выданные лицензии недобросовестным недропользователям - 4 лицам по добыче титана, 3 по разработке углеводоров, 3 лицензии рудных, в том числе драгоценные лицензии, которые не использовались на протяжении 18-19 и 17 лет соответственно.

Договорились, что до 1 сентября все лицензии будут на геоинформационном портале. Будет дублирование на портале СОТА СНБО. И 3000 лицензий общество будет знать, где они находятся.