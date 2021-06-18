Кравчук захотел "коренных изменений" в Минские соглашения

Без внесения в Минские соглашения каких-то коренных изменений прогресса по урегулированию на Донбассе не будет﻿. Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, сообщает Деловая столица.

"Не внеся в Минские договоренности какие-то коренные изменения, я подчеркиваю, коренные, мы движения вперед не сделаем. Поэтому пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, чтобы решать любые вопросы: то выборы, то организация власти … такое просто невозможно" , — заявил он.

Кравчук добавил, что если президент РФ Владимир Путин будет убирать из "Минска" только то, что ему захочется, то движения по соглашениям также не будет.

"Если Путин будет действовать по принципу: изымаем из Минских договоренностей только то, что соответствует интересам России, то движения вперед не будет. Не надо избирательно подходить к Минским соглашениям" , — подчеркнул он.

Глава украинской делегации в ТКГ также сказал, что принимались несовершенные документы, но сейчас надо посмотреть их и определить, что может быть выполнено, а что — нет.

"Украина не отрицает (выполнение минских соглашений — ред.), Украина поддерживает именно такой подход" , — добавил Кравчук.



